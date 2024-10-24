Merkez Bankası PPK özetini yayımladı! Enflasyonda iyileşme belirsizliği arttı! Giyimden kiraya kadar kalem kalem değerlendirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Raporda, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin son dönemdeki veri akışı ile arttığını bildirdi. Raporda gıda fiyatlarına dikkat çekerek şu cümleler sarf edildi:

"Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarının taze meyve ve sebze kaynaklı olarak artış eğilimini sürdüreceği değerlendirilmektedir. Para politikasının görece etki alanı dışında kalan taze meyve ve sebze grubunda sezon geçişinin de etkisi ile fiyat artışları gözlenmektedir"

GİYİMDE FİYAT ARTIYOR

Mevsimsel etkiler nedeniyle giyim fiyatlarının yükseldiği ifade edilen raporda, "Bu dönemde, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle temel mal grubu fiyat artışı ılımlı bir seyir izlemektedir. Bu grupta, giyim fiyatları mevsimsel etkilerle yükselmekte, dayanıklı tüketim malları fiyatları zayıf bir artış kaydetse de kompozisyon olarak farklılaşan bir görünüm sergilemektedir" sözleri kullanıldı.

Enflasyondaki iyileşme hızına dair belirsizliğin son dönemdeki veri akışı ile arttığı ifade edilerek, "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir" denildi.

KİRA ENFLASYONUNDA GERİLEME BEKLENİYOR

Kira enflasyonunda gerileme beklentisinde olduklarının altını çizen metinde, "Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, sözleşme yenileme oranının ekim ayında düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir. Gerek PÖS mikro verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerde oluşan gerekse de konut değerleme raporları üzerinden takip edilen kira artış oranlarının TÜFE’deki mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığı ve gerilediği izlenmektedir. Yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalacak olması ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının düşüşü, önümüzdeki dönemde aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret etmektedir" ifadeleri kullanıldı.