Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararları ne zaman açıklanacak?

Vatandaşlar Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Faiz kararının açıklanacağı ve Merkez Bankası'nın yılın 6'ncı faiz kararını belirlemek amacıyla bir araya geleceği kritik toplantı, belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN? FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vatandaşlar merkez bankası PPK toplantısı ne zaman sorusunu merak ediyor. Merkez Bankası faiz kararı, Haziran ayında yatırımcıların ve piyasaların merakla beklediği gündem maddelerinden olmaya devam ediyor. Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanmakta olan Para Politikaları Kurulu (PPK), her ay faiz kararlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmekte.

Haziran ayı için düzenlenecek olan Haziran 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 17 Haziran 2021 saat 14.00'da sonuçları ile beraber kamuoyuna duyurulmuş olacak.

Düzenlenen son toplantıda para politikası için alınan karara göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.



