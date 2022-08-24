Merkez Bankası referans faiz oranını düşürdüğünü açıkladı!

Referans oranda bugün yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek.

Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi. TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran ağustos için aylık yüzde 1.25'ten yüzde 1.18'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 16.32'den yüzde 15.34'e düşüş anlamına geliyor. (Reuters)

