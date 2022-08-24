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Merkez Bankası referans faiz oranını düşürdüğünü açıkladı!

24.08.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kurumsal kredi maliyeti hesabında kullanılan referans faiz oranını eylül ayı için yaklaşık 100 baz puan indirerek yüzde 15.34'e düşürdü.

Merkez Bankası referans faiz oranını düşürdüğünü açıkladı!

Referans oranda bugün yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek.

Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi. TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran ağustos için aylık yüzde 1.25'ten yüzde 1.18'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 16.32'den yüzde 15.34'e düşüş anlamına geliyor. (Reuters)

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faiz Merkez Bankası referans
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