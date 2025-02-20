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Merkez Bankası rezervleri 173,2 milyar dolara çıkarak rekor kırdı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
20.02.2025 14:44
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TCMB toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 71,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası rezervleri 173,2 milyar dolara çıkarak rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 71,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. (AA)

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