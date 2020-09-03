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Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 636 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 84 milyar 636 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 636 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 840 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos'ta 45 milyar 434 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 235 milyon dolar düşüşle 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 88 milyar 711 milyon dolardan 84 milyar 636 milyon dolara indi.

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