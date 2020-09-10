FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 546 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 546 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 910 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 546 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar artışla 44 milyar 881 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ağustos'ta 41 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 377 milyon dolar düşüşle 43 milyar 42 milyon dolardan 42 milyar 665 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 910 milyon dolar artarak 84 milyar 636 milyon dolardan 87 milyar 546 milyon dolara ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Gedik Yatırım TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri” Gedik Yatırım TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri”
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklanıyor!Özel güvenlik sınav sonuçları açıklanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Altın fiyatları 2021'de ne olur?
Altın fiyatları 2021'de ne olur?
Bakan Varank tarih verdi! Flaş yerli otomobil açıklaması...
Bakan Varank tarih verdi! Flaş yerli otomobil açıklaması...
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Bakan Selçuk: KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül’de toplanacak
Bakan Selçuk: KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül’de toplanacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gedik Yatırım TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri”
Gedik Yatırım TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri”
Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'da 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık
Diyarbakır'a güzel haber! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi
Tezgahlar şenlendi, balığa rağbet arttı
Tezgahlar şenlendi, balığa rağbet arttı
Albayrak’ın iyimserliği büyümeye yeter mi?
Albayrak’ın iyimserliği büyümeye yeter mi?
Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldı
Takibe alınanların sayısında rekor azalma!
2020 İŞKUR TYP başvuru formu! İŞKUR okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı şartları! İŞKUR okullara hizmetli alımı hangi illerde var?
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.