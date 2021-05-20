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Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu

20.05.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Mayıs itibarıyla 2 milyar 477 milyon dolar artarak 90 milyar 328 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 944 milyon dolar artışla 48 milyar 859 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Nisan'da 46 milyar 915 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 533 milyon dolar artarak 40 milyar 936 milyon dolardan 41 milyar 469 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 477 milyon dolar artarak 87 milyar 851 milyon dolardan 90 milyar 328 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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TCMB
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