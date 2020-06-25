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Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 469 milyon dolar azalarak 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 261 milyon dolar azalışla 53 milyar 222 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran'da 55 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 792 milyon dolar artışla 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 469 milyon dolar azalışla 93 milyar 62 milyon dolardan 91 milyar 593 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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