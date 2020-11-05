FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası rezervleri azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 88 milyar 351 milyon dolardan 84 milyar 406 milyon dolara indi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
300 kilo ile başladı! Siparişleri yetiştiremiyor300 kilo ile başladı! Siparişleri yetiştiremiyor
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi
Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi
Bakan duyurdu: Artık elektronik ortamda sunulacak
Bakan duyurdu: Artık elektronik ortamda sunulacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el araba otomobil alacaklar dikkat!
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak?
Kamuya 100 bin memur alınacak
Kamuya 100 bin memur alınacak
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben birşey anlamadım ne oldu şimdi onu diyeydin bari
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak duyurdu! Türkali-1 kuyusunda aramalar başladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
300 kilo ile başladığı paspas siparişlerine yetişemiyor
300 kilo ile başladı! Siparişleri yetiştiremiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz yummayacağız
Yargıtay'dan kadroya geçen taşeron işçilerin ücretlerine ilişkin karar
Yargıtay'dan emsal karar!
Yapılandırılan borçlar listesi... Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?
İşte yapılandırılacak olan tüm borçlar!
Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı
Bakan Dönmez duyurdu: 75 gün sürecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.