Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin, yapılan hesaplamalara göre 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre tarihi rekor kırdığı kaydedildi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplama göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar düzeyinde olan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5,4 milyar dolar artarak 174,3 milyar dolar ile tarihi zirvesine yükseldi.

Böylelikle rezervlerin, en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında gördüğü 173,2 milyar dolar zirvesinin üzerine çıkarak yeni rekor seviyesini gördüğü aktarıldı.

Rezervlere dair nihai veriler 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azalarak, 168 milyar 989 milyon dolar olmuştu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara inmişti, altın rezervleri ise 1 Ağustos haftasında 1 milyar 144 milyon dolar azalarak 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara inmişti.