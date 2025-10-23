Merkez Bankası rezervleri yeniden rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 708 milyon dolar yükselişle 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Ayrıntılar geliyor...Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır