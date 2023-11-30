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Merkez Bankası rezervlerinde bir ilk! Tarihin en yüksek seviyesini gördü

30.11.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası rezervleri, Mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında ise düşüş hızı yavaşladı.

Merkez Bankası rezervlerinde bir ilk! Tarihin en yüksek seviyesini gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 24 Kasım itibarıyla 1 milyar 771 milyon dolar, net rezervleri 6,82 milyar milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 89 milyar 226 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara, toplam rezervler 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler 2013 yılı 13 Aralık haftasında gördüğü 135 milyar 964 milyon dolar zirvesini aşarak rekor kırdı.

ONS ALTIN (19)

Bir önceki hafta 28 milyar 986 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 35 milyar 806 milyon dolara yükseldi.

KKM'DE DÜŞÜŞ HIZ KESTİ

Kur korumalı mevduatlarda son iki ayın en yavaş gerilemesi yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 24 Kasım haftasında 29,2 milyar TL gerileme gösterdi. KKM bu dönem itibariyle toplam büyüklük 2,7 trilyon TL oldu.

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Merkez Bankası
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