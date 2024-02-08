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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.02.2024 16:23 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 2 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Rezervler 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.

Buna göre, 2 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 616 milyon dolar azalışla 86 milyar 538 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Dünya gazetesined yer alan habere göre, bu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar artışla 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolardan 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.

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Merkez Bankası rezerv
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