Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! 186 milyar 216 milyon dolara çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar yükselişle 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Cansu Akalp

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artışla 87 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Eylül'de 86 milyar 699 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE 3 MİLYAR 263 MİLYON DOLAR ARTTI!

Bu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 935 milyon dolar yükselişle 99 milyar 189 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artışla 182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.

ülkedeki cahillere merkez bankasındaki rezerv artışını yatırım geldi diye yutturabilirsiniz.rezervin artmasının nedeni altın fiyatlarından kaynaklanan yükselmedir.ülkeye doğrudan yatırım gelmediği sürece altın ve döviz kaynaklı rezervin artmasının hiç bir kıymeti yoktur.ülkede o kadar çok cahil var ki rezerv artışını yatırım kaynaklı sanıyor.12 yıllık zorunlu eğitimle okumuş nesil yetiştireceğini zanneden iktidar maalesef ülkeyi cahiller ordusu ile doldurdu.ülkede çıraklık bitmiş,kalifiye eleman açığı zirveye ulaşmıştır.iktidarı desteklemeye devam edenlere acıyorum.
hepsi fakirden alınan vergilerden yükseldi
