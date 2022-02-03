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Merkez Bankası rezervlerine swap etkisi

03.02.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın Döviz rezervleri geçen hafta artış kaydetti. Toplam rezervler 28 Ocak haftasında 110,1 milyar dolardan 110,5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerine swap etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 840 milyon dolar artış gösterdi. Buna göre geçtiğimiz hafta 70 milyar 796 milyon dolar olan rezervler, 28 Ocak ile sona eren haftada 71 milyar 636 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 109 milyar 814 milyon dolarken 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

NET REZERVLER ARTTI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 263 milyon dolar artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta 9 milyar 269 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 28 Ocak ile sona eren haftada 10 milyar 532 milyon dolara geldi.

Swaplar dışarıda tutulduğunda net rezerv eksi 54,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 55,6 milyar dolardı.


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TCMB
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