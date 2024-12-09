Merkez Bankası rezervleriyle tüm zamanların rekorunu kırdı

TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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