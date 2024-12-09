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Merkez Bankası rezervleriyle tüm zamanların rekorunu kırdı

09.12.2024 16:58
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Merkez Bankası toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervleriyle tüm zamanların rekorunu kırdı

TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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