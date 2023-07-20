Merkez Bankası 'seçici kredi' mesajı vermişti: İlk adım atıldı: Limitlerde 5 katlık artış

Merkez Bankası 250 baz puanlık piyasa beklentilerinin altında kalan artış ile faizleri yüzde 17,50 seviyesine yükseltirken, PPK metninde, "Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamanın ardından banka hamlesini yaparak, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artışla 1,5 milyar TL'ye çıkardı.

TCMB bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave Döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

