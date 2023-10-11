Merkez Bankası son verileri açıkladı: Ağustos ayında 619 milyon dolar açık

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.749 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 922 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 141 milyon dolar net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 880 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 131 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 382 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 152 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

RESMİ REZERVLERE 5 MİLYAR DOLAR NET ARTIŞ

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 83 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 141 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 121 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 20 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 294 milyon dolar net kullanım, Genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 122 milyon dolar ve 679 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 134 milyon dolar net artış oldu.

(İHA)

