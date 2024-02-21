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Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı açıklanıyor! 'Kaçınılmaz' diyerek faiz tahminlerini duyurdular

21.02.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın şubat ayı faiz kararında. Yarın saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Açıklama öncesi yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini paylaştılar. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, "TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde 'gerekli olduğu sürece' tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini bekliyoruz, bu 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebilir" dedi.

Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı açıklanıyor! 'Kaçınılmaz' diyerek faiz tahminlerini duyurdular

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak. Yarın saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.

Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Karar metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtildi.

Ekonomistler, bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.

YABANCILARDAN FAİZ KARARI TAHMİNİ

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu yıl faiz indirimlerinden kaçınabileceğini, yatırımcıların da sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceğini belirtti.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.

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Drimal, dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı.

Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Drimal, "Sonuç olarak, Türk piyasaları 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir yabancı para akışı çekebilir. Bu da büyük olasılıkla yaz aylarında TL'nin toparlanmasını ve önemli getiri kazanımları elde edebilmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜVENCE ARAYABİLİR

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadelerini anımsatan Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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