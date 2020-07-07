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Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

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