Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2022? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanır?

Merkez bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının açıklanacağı günü bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında faiz kararı gündeme gelecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2022 Temmuz Merkez Bankası toplantısı hakkında tüm detaylar...
Merkez Bankası PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
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AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
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