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Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2022? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanır?

19.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez bankası toplantısıyla ilgili detaylar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TCMB toplantısına az bir zaman kala, TCMB toplantısı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2022? Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanır?

Merkez bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının açıklanacağı günü bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında faiz kararı gündeme gelecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2022 Temmuz Merkez Bankası toplantısı hakkında tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ NELERDİR?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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