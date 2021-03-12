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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 09:10 | Son Güncelleme

Mart ayı içerisinde alınacak kararlarla yeniden revize olacak Merkez Bankası PPK faiz kararı, yakın zamanda açıklanacak. Mart ayı TCMB faiz kararı önceki verilen PPK kararlarında, faiz sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlar

PPK toplantısı sonrası, faiz kararının yüzde 17 seviyesinde sabit tutulduğu belirtilmişti. Merkez Bankası, Para Politikaları Toplantılarını her ayın belirli günlerinde yaparak, faiz kararını açıklıyor.

MERKEZ BANKASI MART AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası (TCMB PPK) faiz kararı toplantısı, 18 Mart 2021’de 14.00’te sonuçlarıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şöyleydi;

‘’Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 seviyesinde sabit tutulmasına karar verilmiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izliyor. Pandemiye bağlı kısıtlamaların ekonomi üstündeki aşağı yönlü etkileri sınırlı tutulurken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir. Salgın zamanında sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üstündeki olumsuz etkisi sürüyor. Diğer yandan, finansal şartlardaki sıkılaşmayla beraber son zamanda kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.

İç talep şartları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeyi südürmektedir. Yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üstündeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin şekle gelmesi bekleniyor, bu şekilde enflasyon üstündeki etkili olan maliyet ve talep unsurlarının kademeli bir şekilde zayıflayacağı düşünülmektedir. Bunların dışında, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile yapılan ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üstündeki önemini muhafaza etmektedir.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararlarıyla ilgili yorumlarr

Bu kapsamda, 2021’in sonu tahmin hedefi baz alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına dikkati çeken güçlü göstergeler yaratılana dek, sıkı para politikası duruşunun kararlı bir şekilde uzun bir müddet devam ettirilecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler dâhilinde enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, talep ve maliyet unsurları, yayılım endeksleri ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içinde amaçlara uyumu yakından takip edilmektedir. Gerekmesi hâlinde ek parasal sıkılaşma uygulanacaktır.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya dek, para politikası faizi ile yapılan/tahmin edilen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak biçimde kararlı bir şekilde devam edilecektir. Sıkı para politikası duruşunun böyle sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin dışında, ters para ikamesinin başlaması, ülke risk primlerinin düşmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsiyor. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin PPK’nin geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine sebep olabileceği önemle vurgulanmalıdır.’'


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