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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

19.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarının seyrini değiştirmesi beklenen toplantının tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısının tarihi araştırılıyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanmakta olan yukarı yönlü hareketler sonrası kurların seyrinin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülke genelinde piyasalar, açıklanacak olan faiz kararını beklerken toplantının ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının sonrasında saat 14.00 civarında açıklanacak.

Geçtiğimiz ay TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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