Merkez Bankası toplantısı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında; Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası, 2021'in son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
Para Politikaları Kurulu politika faizini yüzde 14’te sabit tutarsa dolar ve altında tepki yükselişi bekleniyor.
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