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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

25.05.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı açıklaması için geri sayım sürüyor. Mayıs ayı faiz kararı PPK toplantısı sonrası duyurulacak. Halihazırda Eylül-Aralık arasında faizlerde 500 baz puan indirim yaparak 4 aydır faizleri yüzde 14’te sabit tutan TCMB’nin faizleri bu ay da değiştirmesi beklenmiyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında; Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

MAYIS 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası, 2021'in son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

FAİZ ARTARSA DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Para Politikaları Kurulu politika faizini yüzde 14’te sabit tutarsa dolar ve altında tepki yükselişi bekleniyor.

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TCMB
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