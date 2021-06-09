Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz artıracak mı, düşürecek mi?

Nisan ayı içerisinde yapılan toplantıda ise faizler yüzde 19’da sabit tutulmuştu. Mayıs ayı içerisinde yapılan Merkez Bankası toplantısında yine faizler yüzde 19’da sabit tutulmuştu. Haziran ayında yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Merkez Bankası yeni faiz kararını açıklayacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 17 Haziran 2021’de yapılacak. Merkez Bankası’nın faiz kararının ise saat 14:00’te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

2021'in ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş, mart ayı içerisinde ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan ayı içerisinde yapılan toplantıda ise faizler, yüzde 19’da sabit tutulmuştu. Yine mayıs ayında yapılan Merkez Bankası toplantısında faizlerin yüzde 19’da sabit bırakıldığı kaydedilmişti.

Yeni toplantıda faiz artırımı olup olmayacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

