Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez faiz kararını ne zaman açıklayacak?

TCMB toplantısı için geri sayım başladı. Son toplantıda vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 seviyesinde sabit tutulması gündeme gelmişti. Ağustos ayı Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararı bekleniyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 12 Ağustos 2021'de yapılacak. TCMB toplantısı, ağustos ayı faiz kararı için bir araya geleceği tarih henüz netleşmedi fakat önümüzdeki günlerde belli olacak.

Enflasyon Raporu 2021-III’ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı fiziksel ortamda yapılacak.



