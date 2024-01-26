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Merkez Bankası verileri açıklandı: TL mevduat faizi yüzde 50'nin altına geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.01.2024 12:02 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Ocak ile biten haftaya yönelik para ve banka istatistiklerini dün açıkladı. Verilere göre TL mevduat faizlerinde düşüş devam etti.

Merkez Bankası verileri açıklandı: TL mevduat faizi yüzde 50'nin altına geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Ocak ile biten haftaya yönelik para ve banka istatistiklerine göre 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,98 oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya göre 11,3 milyar lira azalarak 15,415 trilyon liraya geriledi ve faizlerdeki düşüş de devam etti. Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,98 oldu. Öte yandan aynı haftada bankalardaki TL cinsi mevduat, yüzde 0,3 düşüşle 8,835 trilyon lira oldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı, geçen hafta 210,10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177,34 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Ocak itibarıyla 982 milyon dolarlık artış görüldü.


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Türk lirası faiz mevduat
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