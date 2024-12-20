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Merkez Bankası yabancı para serbest hesaplara ödenen faiz oranını indirdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.12.2024 09:49
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye indirdi.

Merkez Bankası yabancı para serbest hesaplara ödenen faiz oranını indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını indirdi. Buna göre, TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını yüzde 3,75'ten yüzde 3,50 olarak düzenledi.

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SERBEST HESABA ÖDENEN FAİZ NEDİR?

Serbest hesap TCMB'de zorunlu karşılık kapsamında olmayan hesaplara işaret ediyor. Bu faiz oranı bankaların TCMB'de tuttukları yabancı para mevduatlarına ödenen getiri anlamına geliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek 4,25-4,50 seviyesine çekmişti. TCMB'nin adımı Fed'in indirim kararının ardından geldi.

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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