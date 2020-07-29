Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı! Yıl sonu enflasyon ne olur?

Yıl sonu Merkez Bankası 2020 enflasyon tahmini bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporuna dair toplantıda bir sunum yaptı. Vatandaşların merakla beklediği yıl sonu enflasyon ne olur sorusuna dair önemli cevapların verildiği toplantıda 2021 enflasyon beklentisi de açıklandı. Peki, sene sonu enflasyon beklentisi nedir?
Merkez Bankası enflasyon tahmini 2020 yılı sonu için 1,5 puan yükseltilerek %8.9 oldu. TCMB Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmini ile ilgili olarak enflasyonun Temmuz ayı itibariyle düşüş kaydedeceğini belirtti. Aynı zamanda yıl sonu enflasyon oranı yanı sıra Uysal, Mart’tan itibaren uygulamaya alınan destekleyici likidite adımlarının normalleşmeye göre aşamalı olarak gözden geçirilebileceğini aktardı.
2020 enflasyon ne olur yanıtının yanı sıra Mayıs ayında başlayan toparlanmanın Haziran ve Temmuz’da güç kazandığını ifade eden Uysal, ihracatta daha belirgin olacak şekilde dış ticaret hacminde toparlanmanın gözlendiğini ve dış ticaret açığının bir miktar daraldığını belirtti. Seyahat kısıtlamalarını hafifletilmesi ile beraber turizm gelirlerinde de iyileşme beklediklerini ifade eden Uysal, mal ihracatında toparlanma ve emtia fiyatlarındaki düşük seviyelerin cari işlemler dengesinin destekleyeceğinin tahmin edildiğini söyledi.
Enflasyon tahmini 2020 ile ilgili olarak ilk çeyreğe kıyasla enflasyon üzerindeki artışın temel mal ve gıda gruplarından kaynaklandığı aktaran Uysal; pandemiye bağlı birim maliyet artışlarının, birikimli döviz kuru gelişmelerinin, uluslararası petrol fiyatları üzerindeki toparlanma ile dönemsel ve pandemiye bağlı etkiler ile artan gıda fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki yükseliş konusunda etkili olduğu belirtti. Murat Uysal, Mayıs ve Haziran enflasyonunda görülen artışa bağlı şekilde yıl sonu enflasyon 2020 yılı için beklentilerinin yükseldiğini ve orta vadeli enflasyon tahmini için de nispeten yatay seyredeceğini dile getirdi.
2021 yılı enflasyon beklentisi ne kadar olacağı yönünde de araştırma yapılıyor. 2021 yıl sonu enflasyon konusunda da tahminlerini açıklayan Murat Uysal, 2021 yılı sonu enflasyon beklentisi ile ilgili olarak %6.2 olacağının tahmin edildiğini söyledi. Murat Uysal, %70 olasılık ile yıl sonu enflasyon için orta noktası %8.9 olacak şekilde %6.9 ile %10.9 aralığında olacağının öngörüldüğünü, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi için de orta noktası %6.2 olacak şekilde %3.9 ile %8.5 aralığının öngörüldüğünü belirtti.
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