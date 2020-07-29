Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, 2020'nin üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası pandemi döneminden beri ilk kez fiziksel bir toplantıda biraraya geldi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Enflasyon raporunu açıklıyor;
Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlemlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte.
Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.
Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı.
Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle bilrikte güçlü seyrettiğini görüyoruz
Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı
Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır
Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz
İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranlarındaki düşüş bu artışı sınırladı
Tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon yılın ikinci çeyreğinde nisan tahminlerinin üzerinde gerçekleşti
Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte temel mal ve gıda grupları kaynaklı artış kaydetti
Arz yönlü unsurların normalleşmenin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz
Temmuz ayında enflasyon beklentileri yıl sonu için artış kaydederken, orta vadeye yönelik nispeten yatay seyretti
Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlarla birlikte kompozisyonu değişmiştir
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