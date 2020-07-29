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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, 2020'nin üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası pandemi döneminden beri ilk kez fiziksel bir toplantıda biraraya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Enflasyon raporunu açıklıyor;

  • Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlemlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte.

  • Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.

  • Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı.

  • Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle bilrikte güçlü seyrettiğini görüyoruz

  • Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı

  • Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır

  • Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz

  • İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranlarındaki düşüş bu artışı sınırladı

  • Tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon yılın ikinci çeyreğinde nisan tahminlerinin üzerinde gerçekleşti

  • Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte temel mal ve gıda grupları kaynaklı artış kaydetti

  • Arz yönlü unsurların normalleşmenin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz

  • Temmuz ayında enflasyon beklentileri yıl sonu için artış kaydederken, orta vadeye yönelik nispeten yatay seyretti

  • Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlarla birlikte kompozisyonu değişmiştir

  • Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 7,4)
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