Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Nefesler aylar sonra bir ilk için tutuldu...

Geri sayım başladı! Merkez Bankası bugün milyonların beklediği faiz kararını açıklayacak. Merkez, 31 Mart seçimleri öncesinde faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilmesine karar vermişti. O tarihten bu yana da sıkı para politikasındaki sert duruşunu sürdüren TCMB'nin bugün aylardan sonra ilk defa faiz indirmesi bekleniyor.

9 aydan beri yüzde 50'de sabit kalan faizin bugün saat 14.00'da indirim kararı ile değişmesi bekleniyor. Ekonomistlerden yapılan anketlere kadar faiz indiriminin sinyalleri veriliyorken milyonlar nefesini Merkez Bankası'nın kararı için tuttu.

Hafize Gaye Erkan ile başlayan faiz artışları art arda 4 bin 150 baz puanlık bir yükseliş kaydetti. Şu anda Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda oturan Fatih Karahan'ın ise ilk faiz indirimine gideceği konuşuluyor.

KAÇ PUAN FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR?

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık bir indirim ile faizi yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Peki yapılan anketlere katılan ekonomistlerin beklentileri neler? İşte TCMB'nin kararı öncesi ekonomistlerin beklentileri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 7'si gösterge faizin 150 baz puan, 7'si 250 baz puan, 4'ü 200 baz puan, 4'ü ise 100 baz puan indirileceğini öngördü.

3 ekonomist ise haftalık repo faizinin yüzde 50,00 seviyesinde sabit bırakılacağı görüşünü savundu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 48,50'e düşürülmesi yönünde oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin düzenlediği ankete katılan 22 kurumun beklentisi politika faizinin yüzde 48,50 seviyesinde düşürülmesi yönünde. Ankette en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti yüzde 47,5 oldu.

22 kurumdan 18'i Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini aralıkta bekliyor. 4 kurumun tahmini ocak ayına işaret ediyor.

Ayrıca piyasanın 2025 yıl sonuna dair politika faiz medyan tahmini ise yüzde 31 seviyesine işaret etti.

Katılımcıların 2025’in sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük ise yüzde 25 seviyesi oldu.