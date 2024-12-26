FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Nefesler aylar sonra bir ilk için tutuldu...

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Nefesler aylar sonra bir ilk için tutuldu...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Mart ayından beri faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez'in bugün ilk indirimi yapması bekleniyor. Piyasaların heyecanla beklediği karar öncesi ekonomistler beklentilerini aktarmaya devam ediyor...

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Nefesler aylar sonra bir ilk için tutuldu...

Geri sayım başladı! Merkez Bankası bugün milyonların beklediği faiz kararını açıklayacak. Merkez, 31 Mart seçimleri öncesinde faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilmesine karar vermişti. O tarihten bu yana da sıkı para politikasındaki sert duruşunu sürdüren TCMB'nin bugün aylardan sonra ilk defa faiz indirmesi bekleniyor.

9 aydan beri yüzde 50'de sabit kalan faizin bugün saat 14.00'da indirim kararı ile değişmesi bekleniyor. Ekonomistlerden yapılan anketlere kadar faiz indiriminin sinyalleri veriliyorken milyonlar nefesini Merkez Bankası'nın kararı için tuttu.

Hafize Gaye Erkan ile başlayan faiz artışları art arda 4 bin 150 baz puanlık bir yükseliş kaydetti. Şu anda Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda oturan Fatih Karahan'ın ise ilk faiz indirimine gideceği konuşuluyor.

Haber-İç-Görsel_2-(1)

KAÇ PUAN FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR?

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık bir indirim ile faizi yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Peki yapılan anketlere katılan ekonomistlerin beklentileri neler? İşte TCMB'nin kararı öncesi ekonomistlerin beklentileri:

AA ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 7'si gösterge faizin 150 baz puan, 7'si 250 baz puan, 4'ü 200 baz puan, 4'ü ise 100 baz puan indirileceğini öngördü.
3 ekonomist ise haftalık repo faizinin yüzde 50,00 seviyesinde sabit bırakılacağı görüşünü savundu.

merkez-3

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 48,50'e düşürülmesi yönünde oldu.

merkez-4

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin düzenlediği ankete katılan 22 kurumun beklentisi politika faizinin yüzde 48,50 seviyesinde düşürülmesi yönünde. Ankette en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti yüzde 47,5 oldu.
22 kurumdan 18'i Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini aralıkta bekliyor. 4 kurumun tahmini ocak ayına işaret ediyor.
Ayrıca piyasanın 2025 yıl sonuna dair politika faiz medyan tahmini ise yüzde 31 seviyesine işaret etti.
Katılımcıların 2025’in sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük ise yüzde 25 seviyesi oldu.

Anahtar Kelimeler:
TCMB TCMB faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi sahte alkolden hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi sahte alkolden hayatını kaybetti!

İlkokulda skandal görüntü: Öğrencileri 'kripto' emellerine alet etti

İlkokulda skandal görüntü: Öğrencileri 'kripto' emellerine alet etti

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.