FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

09.11.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Bu kapsamda vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

ORAN ARTIRILDI

Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi.

Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24’ten yüzde 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20’den yüzde 22’ye yükseltildi.

Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 25’e çıkarıldı.

TCMB’nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 9 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 1.600 puanın üzerine çıktıBIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 1.600 puanın üzerine çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Elektrik faturaları düşecek mi?Elektrik faturaları düşecek mi?
Anahtar Kelimeler:
döviz Ekonomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Türk devi marketler zincirini satın alıyor

Türk devi marketler zincirini satın alıyor

Gram altından tarihi rekor!

Gram altından tarihi rekor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.