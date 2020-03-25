Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Banka koronavirüse karşı alınan tedbirleri de açıkladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koronavirüs salgınının uluslararası piyasalara ve ekonomiye etkileri ve enflasyon görünümü üzerinde yarattığı aşağı yönlü riskler nedeniyle olağanüstü toplanarak politika faizini 100 baz puan indirdi.

Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirdiğini açıkladı.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları koronavirüsün piyasalara ve ekonomiye olumsuz etkilerini telafi etmek için geçen haftadan bu yana faiz indirdi. ABD'deki faizler neredeyse sıfır seviyesine inerken, diğer büyük merkez bankaları da sermaye piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likiditesi sağlayacaklarını duyurdu.

Enflasyon görünümü "olumlu"

TCMB açıklamasında Türk Lirasında yaşanan değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini belirtti.

Küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığının değerlendirildiğini belirten banka "Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır" ifadelerini kullandı.