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Merkez Bankasından rezerv açıklaması! Bir haftada...

15.09.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 386 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankasından rezerv açıklaması! Bir haftada...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 386 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 72 milyar 295 milyon dolar olan brüt rezervler, 9 Eylül ile sona eren haftada 73 milyar 681 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolar seviyesine indi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 111 milyar 927 milyon dolar seviyesindeyken, 113 milyar 683 milyon dolar seviyesine geldi.

NET REZERVLER ARTTI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 14 milyar 83 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 9 Eylül ile sona eren haftada 14 milyar 85 milyon dolara geldi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB dolar rezerv
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