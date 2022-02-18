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Merkez Bankasından yeni düzenleme! YUVAM hesabının kapsamı genişledi

18.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, yurt dışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu ve yasal yerleşim yeri yurt dışında olan şirketler de YUVAM hesabı açabilecek. Kur korumalı mevduat sistemine yönelik düzenleme, bugünden itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankasından yeni düzenleme! YUVAM hesabının kapsamı genişledi

Yapılan değişiklikler kapsamında, YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi. Böylece yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın YUVAM Hesapları Hakkında Tebliğ'inde yapılan yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, daha önce dolar, avro ve sterlin olarak sınırlanan, dönüşümü yapılacak döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonlarında da kapsam genişletildi. Böylece farklı döviz türlerinden YUVAM hesabına geçiş de mümkün kılındı.

Öte yandan tebliğe eklenen madde ile Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

YUVAM hesabı ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar ve onların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan şirketler, yurt dışından transfer ettiği döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını Türk lirasına dönüştürebiliyor. Söz konusu hesaplara Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanabiliyor.

Konuyla ilgili yayımlanan tebliğler ile yurt dışında yerleşik vatandaşların ve sermayedar olduğu şirketlerin tasarruflarının Türk lirası cinsinden açılacak YUVAM hesapları aracılığıyla Türkiye'ye kazandırılması ve TCMB'nin net döviz rezervlerinin artırılması amaçlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCMB
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