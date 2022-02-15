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Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

15.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

Kur krizini tetikleyen faiz indirimlerinin ve enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 50'ye yaklaşması ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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TCMB
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