FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez'in faiz indirimi için tarih verdi... Yıl sonu KKM tahminini paylaştı! İş Bankası Genel Müdürü ekonomiyi değerlendirdi

Merkez'in faiz indirimi için tarih verdi... Yıl sonu KKM tahminini paylaştı! İş Bankası Genel Müdürü ekonomiyi değerlendirdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.08.2024 16:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası 2024 Ağustos ayı faiz kararını son 5 aydır olduğu gibi sabit bırakarak yüzde 50'de tutmuştu. Merkez'in para politikası kararında ne zaman değişikliğe gideceği ekonomistler ve bankalar tarafından tahmin edilmeye devam ediyor. Son tahmin ise İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan geldi. Aran, ilk faiz indirimini kasım ayında beklediklerini aktardı.

Merkez'in faiz indirimi için tarih verdi... Yıl sonu KKM tahminini paylaştı! İş Bankası Genel Müdürü ekonomiyi değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağsutos ayı faiz kararını yüzde 50'de sabit tutarak şahin politikada kararlı olduklarını bir kez daha ispatlamıştı. Eylül ayında Fed'in para politikası faiz kararında düşüş yapacağı kesin gözle bakılırken; piyasaların durumuna göre TCMB'nin indirime gidileceği konuşuluyor.

Reuters'ın haberine göre İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez'in faiz indirimin, kasım ayında beklediklerini aktardı ve enflasyonu düşürmek için bedel ödeneceğini söyledi.

Aran, TCMB'den ilk faiz indirimini ise 250 baz puan ile kasım ayında beklediklerini belirtti. Hakan Aran, "2025 yılı boyunca zorlukların azalarak da olsa devam edeceğini düşünüyorum. Bedel ödemeye devam edeceğiz. Çünkü fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun düşmesi pahasına o bedel ödenecek. Bunu bankalar da ödeyecek ve aktif kalitesinde bozulma olacak. Bu yıl net faiz marjındaki bozulma, seneye de aktif kalitesindeki bozulmayla biz bu süreci aşacağız" diye konuştu.

Sektörde aktif kalitesindeki bozulmanın temmuzda belirgin bir şekilde başladığını ifade eden Aran, bunun şu anda ağırlıklı olarak bireyselde görüldüğünü söyledi. Aran, ticari tarafta da bozulmanın ilk adımlarının gelmeye başladığını kaydetti.

KREDİ KARTI ALACAKLARINDA ARTIŞ

Sektör genelinde donuk alacakların 30 Haziran itibariyle 216,5 milyar lira olduğunu ve bunun 147,9 milyar lirasının ticari, 68,8 milyar lirasının da bireyselden geldiğini kaydeden Aran, "Bireyseldeki tutarın 31,2 milyar lirası kredi kartından geliyor. Yılbaşında bu rakam 15 milyar lira idi" diyerek kredi kartlarındaki donuk alacaklardaki artışa dikkat çekti.

Bankaların net faiz marjının çok ciddi baskılandığına dikkat çeken Aran, "Özkaynak kârlılığımız düşüyor. Enflasyon muhasebesi yapabiliyor olsaydık pekçok banka belki zarar açıklıyor olacaktı. Enflasyon muhasebesi olmadığı için kârlı görünüyor şu anda" dedi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Enflasyonda sene sonunda yüzde 42, 2025'te de yüzde 20 seviyelerini beklediğini kaydeden Aran, bu konuda hane halkının beklentisinin de 2025 yılı içerisinde Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi beklentisine yakınsayacağını düşündüğünü ifade etti.

Seri faiz artırımınlarının ardından politika faizini mart ayından bu yana yüzde 50'de tutan TCMB'nin ilk faiz indirimine kasımda 250 baz puan ile başlamasını bekleyen Aran, bu beklentisinin nedenini şöyle anlattı:

"Çünkü TCMB ilk olarak ekimde enflasyonun, politika faizinin altına düştüğünü görecek. Ekimin 3'ünde eylül enflasyonu açıklandığında muhtemelen yüzde 50'nin altına inen bir yıllık enflasyon rakamı görülecek ve politika faizi enflasyonun üstünde kalacak. Ekimde hızlı bir karar alınacağını sanmıyorum, Ama kasım toplantısından itibaren kademeli faiz indirim sürecine girilebileceğini ve politika faizinin 2024 sonunda yüzde 45, 2025 sonunda da yüzde 25'e kadar inebileceğini düşünüyorum."

YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ

Olağanüstü bir risk gündeme gelmez, tekrar bir dolarizasyon trendi başlamaz, liraya olan güven devam ederse, Merkez Bankası'nın bu duruşunu devam ettirmesini beklediğini söyleyen Aran, ancak arada bir yerde dolarizasyon riski görülürse bu sürecin kesintiye uğrayabileceğine dikkat çekti.

Aran, şu anda yaklaşık 34 seviyesinde bulunan dolar/TL yi ise sene sonunda 38 civarında beklediklerini belirtti.

RİSK AĞIRLIĞI DÜZENLEMESİ TALEBİ

Bankaların, fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelenin başarılı olması için getirilen regülasyonlara katlandığına ve çok talepkar olmadığına dikkat çeken Aran, "Şu anda en büyük beklentimiz BDDK tarafından risk ağırlıklı varlık düzenlemeleri ile ilgili bir gelişme olması. Bankalar Birliği olarak talebimizi ilettik" dedi.

Dövizin kontrol altına alınmak istendiği dönemde verilen kredilerin risk ağırlığının artırılarak kredi büyümesinin sınırlandırmaya çalışıldığını hatırlatan Aran, şu anda zaten kredi büyümesine sınır getirildiği için bu düzenlemeye gerek kalmadığını ifade etti.

"KKM SENE SONUNDA 20 MİLYAR DOLARA İNER"

Sektörde kur korumalı mevduatın (KKM) bakiyesinin 51,6 milyar dolara düştüğünü ifade eden Aran, "KKM'den çıkış stratejisi konuşulurken, sektör bakiyesinin 122 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu düşünürseniz bugün oldukça makul yönetilebilir bir seviyeye geldi KKM. Bu yıl sonunda da KKM bakiyesinin 20 milyar dolar seviyelerinde oluşacağını bekliyoruz... (Bu durumda) mevduatta TL ağırlıklı yapı ön plana çıkacaktır" diye konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası TCMB faiz kkm ödemeleri
En Çok Okunan Haberler
'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

İzmirlilerin son günlerdeki en büyük şikayeti! Kaynağını açıkladı

İzmirlilerin son günlerdeki en büyük şikayeti! Kaynağını açıkladı

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

Uzmanı açıkladı: Döviz ve altının ivmesi nereye kayacak?

Uzmanı açıkladı: Döviz ve altının ivmesi nereye kayacak?

Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

Gram altında yükseliş sürüyor!

Gram altında yükseliş sürüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.