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Merkez'in faiz kararı sonrası bankalar tahminlerini paylaşmaya devam ediyor... Eylül'de indirimin gelme ihtimalini değerlendirdiler

MynetX MynetX
21.08.2024 17:26
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası para politikası faiz kararını yüzde 50 olarak açıklamıştı. Merkez'in bu kararı sonrası yabancı bankalar tahminlerini paylaşmaya başladı. İşte bankaların tahminleri...

Merkez'in faiz kararı sonrası bankalar tahminlerini paylaşmaya devam ediyor... Eylül'de indirimin gelme ihtimalini değerlendirdiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası para politikası faiz kararını açıklamıştı. Merkez'in kararı sonrası faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu. TCMB, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini ve enflasyonist etkinin azaldığını belirtti. Hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağına da dikkat çekildi.

Merkez Bankası'nın metninde likidite, iç talep ve faiz artışı gibi konularda farklı yönlendirmeler yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Ancak TCMB, enflasyonda belirgin bozulma görülmesi halinde politika duruşunu sıkılaştıracağı ifadesini karar metninde korudu. Faiz indirimi konusunda da herhangi bir sinyal vermedi. Metinde enflasyon beklentilerine vurgu yapılırken, beklentiler ile TCMB'nin kendi tahminleri arasındaki farkın izlendiği işaret edildi.

BU YIL İNDİRİM BEKLENMİYOR

Faiz kararının ardından piyasalardaki faiz beklentileri değişmeye başladı. Daha önce eylül ayında indirim yapılabileceği gündeme gelmiş ancak TCMB sözlü yönlendirmelerle bu ihtimale kapıyı kapatmıştı. Dün yayınlanan metinde ise ekim ayı için indirim beklentileri de rafa kalkmaya başladı. Bazı yabancı bankalar bu yıl için faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

BofA Securities tarafından dün yayımlanan değerlendirmede, yeni faiz indirimleri beklentisi doğuracağı için ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağının önem taşıdığı ifade edilerek, "İlk olarak makroihtiyati tedbirlerin kaldırılması sıkı duruşu bozmadan kredi faiz oranlarını düşürebilir ve politika faizini indirmeden önce zaman kazandırır. Baz beklentimiz TCMB'nin aralıkta faiz indirimine gitmesi... Ancak verilerin akışına göre bu gelecek yıl ilk çeyreğe veya kasım ayına kayabilir" denildi.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Citi, TCMB'nin faiz indirimi için kasım ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulundu. Banka, yıl sonunda faizin yüzde 45 olacağını tahmin etti. Analizde, "İleriye dönük olarak para politikasının gelecekteki seyrinin temel olarak ekonomideki olası yavaşlamanın hızı, para biriminin performansı ve rezervlerin gelişimine bağlı olarak şekilleneceğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"TAHMİNLERİMİZİ DESTEKLİYOR"

Morgan Stanley, TCMB'den yakın zamanda bir faiz indirimi beklemediklerini vurguladı. Bankanın değerlendirmesinde "Açıklama, yılın geri kalanında faiz oranlarının değişmeyeceği yönündeki tahminimizi desteklemektedir." denildi. Raporda, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden "şahin bir sürpriz" yapmayı başardıkları ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Citi faiz Morgan Stanley
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