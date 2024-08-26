Merkez'in rezervleri bir haftada eridi! 2,5 milyar dolar düşüş gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 23 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolar düşüş gösterdiği görüldü.

CNBC-e için BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın ve Foreks Haber’in hesaplamalarına göre, brüt rezervler 23 Ağustos haftasında 2,5 milyar dolar azalarak 150,4 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervlerde de 4 milyar dolar azalma beklenirken, 43,8 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

16 Ağustos haftasında Merkez'in brüt rezervi 152,9 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 47,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Bir önceki hafta 25,7 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler, 3,7 milyar dolar azalarak 22 milyar dolara geriledi.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

TCMB, rezerv rakamlarını, perşembe günü Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verisiyle saat 14:30'da açıklayacak.

Son haftalarda KKM’den çıkarak dövize yönelen yurt içi yerleşiklerin döviz talebi, dolar/TL’deki yükselişi tetiklerken rezervlerde de azalma görülüyor.