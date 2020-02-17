Merkezi yönetim bütçesi Ocak’ta 21,5 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2010 yılı Ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre; 2020 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 100,7 milyar TL, bütçe gelirleri 122,2 milyar TL ve bütçe fazlası 21,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 87,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 34,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak ayında 5 milyar 91 milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Ocak ayında 21 milyar 501 milyon TL fazla verdi. 2019 yılı Ocak ayında 12 milyar 370 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Ocak ayında 34 milyar 247 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 100 milyar 669 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 12 milyar 745 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 87 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe giderleri

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak ayında 100 milyar 669 milyon TL gider gerçekleştirildi.