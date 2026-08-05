Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı

Çağbaşı Mahallesi'nde yetiştirilen, halk arasında "Hint inciri", "dikenli incir" ve "tahta inciri" olarak da bilinen meyveler olgunlaştı.

Dikenli olması nedeniyle hasadı özel dikkat gerektiren meyveler, kalın eldiven giyip vücudunu kıyafetlerle kapatan işçiler tarafından toplandı.

Bazı bölgelerde demir maşa yardımıyla kaktüsten koparılıp sandıklara yerleştirilen dikenli incirler, kilogramı 30 liradan satılıyor.

Taşlı ve kayalık alanlarda dahi kendiliğinden yetişebilmesiyle de öne çıkan incirler, bıçakla kabuğu sıyrılarak tüketiliyor veya dondurma, meyve suyu ve marmelat yapımında kullanılıyor.

HASAT ERKEN SAATLERDE YAPILIYOR

Mahallede üreticilik yapan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, AA muhabirine, 30 dönümde incir yetiştirdiğini söyledi.

Dönüm başına ortalama 1 ton ürün aldığını belirten Teke, "Hasat çok erken başlıyor ve sabah en geç 07.30'da bitiyor çünkü daha sonra dikenleri uçuyor. Toplama işlemini genelde kadınlar yapıyor ve kola kadar uzanan özel eldivenler kullanılıyor. Meyvenin özünü çekirdeğinden çıkarıp dondurma, meyve suyu, marmelat ve diğer pastacılık ürünlerinde kullanılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teke, incirin bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu ürünün özellikle kırsal bölgelerde yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Kırsal bölgelerde kadınlar tarafından toplanmasından dolayı onların ev ekonomisine katkıda bulunacağına eminim. Tarsus dikenli inciri olarak inşallah coğrafi işaret alma yolunda ilerliyoruz. Tarsus Ticaret Borsası olarak Sarıulak zeytinyağı gibi Tarsus dikenli incirini de tescillemeyi büyük sabırsızlıkla bekliyoruz."

Tarlada çalışan Birgül Alışkan da hasatta işini kolaylaştırmak için özel eldiven kullandığını anlattı.

ŞEKER İLAVESİZ DONDURMA

İlçede "Frenk inciri"nden dondurma üreten Ezgi Fındık da "Bu kıymetli meyvenin özünü bozmadan harika bir dondurma elde ettik. Rafine şeker ilavesiz, katkı maddesi ve koruyucu olmadan üretilen dondurmalarımıza talep gerçekten fazla." dedi.

Dondurmayı tadan Sevda Karakaş ise "Dikenli incirli dondurmayı çok beğeniyor, severek yiyoruz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır