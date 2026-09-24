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Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23 Eylül tarihli gıda denetim listesi yayımlandı. Kırmızı etten kıymaya, sucuktan zeytinyağına kadar birçok üründe hile tespit edilirken, Mersin’de bir kasabın dana kıyma olarak sattığı üründe “tek tırnaklı” eti belirlendi.

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı
Aleyna Türkmen

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ülke genelindeki denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde gerçekleştirilen kontroller kapsamında gıda işletmelerinden numuneler alınırken, mevzuata aykırılık belirlenen ürün ve markalar Bakanlık tarafından kamuoyuna duyuruluyor.

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 1

Bakanlığın son açıklamasında ise gıda ürünlerinde yapılan hilelere ilişkin yeni tespitler yer aldı. Denetim sonuçlarında kırmızı et ve et ürünleri başta olmak üzere farklı gıda gruplarında uygunsuzluk belirlendi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, listede bir kez daha at ve eşek eti tartışmalarını gündeme getiren bir tespit de yer aldı.

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 2

HİLELİ ÜRÜNLER İKİ FARKLI LİSTEDE AÇIKLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, kontroller sırasında uygunsuz olduğu belirlenen gıdaları iki ayrı kategoride yayımlıyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında hazırlanan listelerde, tespit edilen ürünlerin yanı sıra ilgili marka ve işletmelere ilişkin bilgiler de paylaşılıyor.

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 3

KIRMIZI ET VE BAHARATTA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

23 Eylül tarihli listede çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi. Denetim sonuçlarına göre kırmızı et, kıyma, sucuk, kebap, köfte, lahmacun, pide, etliekmek, baharat, bitkisel macun, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi.

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 4

MERSİN'DE YENİ ET SKANDALI

Listenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise et ve et ürünlerine ilişkin oldu. Daha önce at eti skandalıyla gündeme gelen Mersin'de yeni bir tespit yapıldı.

Kentte Hadi Kaçan adına kayıtlı "Korkmaz Kasabı" isimli işletmede satılan dana kıymada, "tek tırnaklı" hayvan eti bulunduğu belirlendi. Böylece ürünün dana kıyma olarak tüketiciye sunulduğu ancak yapılan denetimde farklı bir hayvan türüne ait et tespit edildiği ortaya çıktı.

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 5

İŞTE LİSTEDE YER ALAN HİLELİ ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı 23 Eylül tarihli listede, denetimler sonucunda uygunsuzluğu belirlenen firmalar ve ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 6

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 7

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 8

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 9

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 10

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 11

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 12

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 13

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 14

Gıdada skandalın adresi yine değişmedi! Bakanlık listeyi açıkladı 15

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı baharat kıyma Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türk Halkı Çok Ahlaksız Bir Toplum Haline Geldi mağalesef vatandaşımız için öncelik para Yaşanacak yer değil Türkiye Mahvettiler ülkeyi Nefsi azgın insanlar ah ahh
bunu yapanlara ne oldu sadece ceza keserek mi cezalandırılıyorlar
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