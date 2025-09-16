FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mersin ve Adana'da petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti

Mersin ve Adana'da petrol mü çıkacak? Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yönelik hamleleri hız kesmeden devam ederken, heyecan yaratan bir gelişme oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içerisinde kalan bazı paftalarda petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu. Önümüzdeki günlerde milli petrol arama gemilerinin bölgeye intikal edip Mersin ve Adana açıklarında arama çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Mersin ve Adana'da petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti
Devrim Karadağ

Mersin ve Adana'da petrol arama çalışmaları başlıyor. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları aralıksız devam ederken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içerisinde kalan bazı paftalarda petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

TPAO'DAN PETROL ARAMA RUHSATI BAŞVURUSU

NTV'de yer alan habere göre TPAO, 033-c, 033-d, 034-d ve P34-a1, a2, a3 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak üzere müracaatlarını tamamladı. Bu alanlar Mersin ve Adana açıklarında yer alıyor.

Mersin ve Adana da petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti 1

MİLLİ PETROL ARAMA GEMİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL EDECEK

Başvuruların onaylanmasının ardından milli petrol arama gemilerinin bölgeye intikal ederek sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Böylece Türkiye, Akdeniz’de hem doğal gaz hem de petrol potansiyelini değerlendirmek için yeni bir adım atmış olacak.

Mersin ve Adana da petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti 2

"ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA OLABİLİR"

Enerji uzmanları, söz konusu aramaların olumlu sonuç vermesi halinde Türkiye’nin yerli enerji üretiminde önemli bir sıçrama kaydedebileceğini belirtiyor.

Mersin ve Adana da petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın Fed üyeliğine aday gösterdiği Miran'a ABD Senatosundan onayTrump'ın Fed üyeliğine aday gösterdiği Miran'a ABD Senatosundan onay
ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'un görevden alım talebini reddettiABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'un görevden alım talebini reddetti

Anahtar Kelimeler:
Adana Mersin Petrol TPAO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.