Mersin ve Adana'da petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti

Mersin ve Adana'da petrol arama çalışmaları başlıyor. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları aralıksız devam ederken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içerisinde kalan bazı paftalarda petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

TPAO'DAN PETROL ARAMA RUHSATI BAŞVURUSU

NTV'de yer alan habere göre TPAO, 033-c, 033-d, 034-d ve P34-a1, a2, a3 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak üzere müracaatlarını tamamladı. Bu alanlar Mersin ve Adana açıklarında yer alıyor.

MİLLİ PETROL ARAMA GEMİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL EDECEK

Başvuruların onaylanmasının ardından milli petrol arama gemilerinin bölgeye intikal ederek sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Böylece Türkiye, Akdeniz’de hem doğal gaz hem de petrol potansiyelini değerlendirmek için yeni bir adım atmış olacak.

"ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA OLABİLİR"

Enerji uzmanları, söz konusu aramaların olumlu sonuç vermesi halinde Türkiye’nin yerli enerji üretiminde önemli bir sıçrama kaydedebileceğini belirtiyor.