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Mesafeyi 22 dakikaya düşürecek! Halkalı-Bahçeşehir banliyösü bugün açıldı

23.05.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulluların trafik derdine çare olacak raylı sistem ağına bugün Halkalı-Bahçeşehir banliyösü de eklendi. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek. Ancak hat ilk etapta sadece sabah ve akşam birer sefer gerçekleştirilecek.

Mesafeyi 22 dakikaya düşürecek! Halkalı-Bahçeşehir banliyösü bugün açıldı

İstanbul raylı sistem ağına bugün bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek.

13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek. Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.

7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.


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Ulaştırma Bakanlığı
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