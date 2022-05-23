Mesafeyi 22 dakikaya düşürecek! Halkalı-Bahçeşehir banliyösü bugün açıldı

İstanbul raylı sistem ağına bugün bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek.

13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek. Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.

7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.



