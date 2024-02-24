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Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Doğrudan bir açıklama gelmediği sürece...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.02.2024 13:39
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Son haftaların en çok konuşulan konusu olan mesai saatleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin düşeceğiyle ilgili yapılan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Doğrudan bir açıklama gelmediği sürece...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı. Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü ve MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa protokolü de katıldı. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada 'Mesai saatleri düşecek mi?' konusuna da değindi.

AA-20240224-33797273-33797269-BAKAN_ISIKHAN_MANISADA_ISPOZITIF_KADIN_ISTIHDAMI_PROJESI_BOLGE_TOPLANTISINA_KATILDI

"MESAİ SAATLERİ DÜŞÜYOR MU?"

Işıkhan, çalışma hayatı ile ilgili kendileri dışında çok yorum yapıldığını ve bu konuda haberler çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır. Bilmenizi isterim ki biz istişare kültürüne önem veren bir hükümet ve bakanlığız. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız İş Kanunu'nun yeniden ele alınması konusunda bir açıklaması oldu. Biz de akabinde hemen gerek Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu gerek Adalet Bakanlığımız ile çalışma toplantılarımıza başladık, bu süreç devam ediyor. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı öncelikliyoruz, devamında ise Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim."

AA-20240224-33797273-33797270-BAKAN_ISIKHAN_MANISADA_ISPOZITIF_KADIN_ISTIHDAMI_PROJESI_BOLGE_TOPLANTISINA_KATILDI

Işıkhan, yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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