Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Yunanistan Çalışma Bakanlığı, haftada 4 gün 10’ar saatlik çalışma, 13 saate kadar günlük mesai, bireysel sözleşmelerle esnek çalışma ve fazla mesai ücretlerinde yeni düzenlemeler içeren 88 maddelik yasa tasarısını kamuoyuna sundu.

Haftada 4 gün çalışılabilmesini öngören yasa çalışma saatlerinde azaltmaya gitmezken aksine esnek çalışma modelinin önünü açıyor.

Tasarıya göre çalışanlar, yıl boyunca haftada dört gün 10’ar saat çalışabilecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle, gönüllü onay veren çalışanlar günde 13 saate kadar mesai yapabilecek. Çalışanlar fazla mesai için saatlik ücretin yüzde 40 artırılmış haliyle ödeme alacak. Fazla mesai süresi ise günde 4 saat ve yılda 150 saatle sınırlandırılacak.

Tasarı, fazla mesaiye katılmayı reddeden çalışanların işten çıkarılamayacağını öngörüyor.

Yasa tasarısı, 19 Eylül’e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak. Tasarıdaki düzenlemelerin hayata geçmesi içinse mecliste onaylanması gerekiyor.

KOMŞU HAFTADA 6 GÜNE OLANAK TANIMIŞTI

Ülke geçen yıl ekonomide büyüme sağlama amacıyla bazı şirketlerde altı günlük çalışma uygulamasının önünü açmıştı. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni düzenleme ile çalışanların haftada 40 saat yerine 48 saate kadar çalışmasına olanak tanınmıştı.

Bu düzenleme sendikaların ciddi protestoları ile karşılaşmıştı. Ayrıca Yunanistan Avrupa'da çalışma sürelerinin en uzun olduğu ülkelerden birisi.

DÜNYADA YAYGINLAŞIYOR

Dünyada 4 günlük çalışma haftası farklı ülkelerde pilot uygulamalarla ve bazı sektörlerde hayata geçirildi. Henüz tüm ülke genelinde resmi olarak kalıcı bir yasa haline gelmiş çok az örnek olsa da bazı ülkelerde ve şirketlerde bu konuda ciddi denemeler yapıldı.

İzlanda, Birleşik Krallık ve İspanya'da on binlerce çalışan arasında pilot denemeler başarıya ulaşırken Belçika'da 2022’de çalışanlara 5 günlük mesailerini 4 güne sıkıştırma hakkı tanıyan bir düzenleme yürürlüğe girdi. (Kaynak: Nefes Gazetesi)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır