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Mesai saatleri kısalıyor mu? AK Parti Meclis’e sunmuştu: Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri kabul edildi

27.12.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca çalışanın son günlerde en çok merak ettiği konuların başında ‘Çalışma saatleri kısalacak mı? Günde kaç saat mesai olacak?’ soruları geliyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Bir süredir gündemde olan 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin öneri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ancak konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Mesai saatleri kısalıyor mu? AK Parti Meclis’e sunmuştu: Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri kabul edildi

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmemekle birlikte, mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı.

Öneri, aynı zamanda çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini içeriyordu.

ASGARİ (4)

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Genel Kurul'un çalışmalarına 16 Ocak Salı günü başlaması beklenirken, Türkiye'de çalışma saatleri ve günlerine dair resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT?

Yasalara göre haftada en fazla 45 saat çalışılabilir. Ancak bu sürenin günlük 11 saati aşmaması gerekiyor. İşverenler sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışanların mesai saatlerini 5 gün 9 saat olacak şekilde ayarlayabilir. Memurların ise çalışma süresi haftalık 40 saat olarak uygulanıyor.

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