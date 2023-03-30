FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mesleğini bırakıp başladı: Herkesin korkulu rüyası onun gelir kapısı! İş başvurusuna gelenler 'Ben bu işi yapamam' deyip gidiyor... Fiyatı 1 TL ile 30 TL arasında

Mesleğini bırakıp başladı: Herkesin korkulu rüyası onun gelir kapısı! İş başvurusuna gelenler 'Ben bu işi yapamam' deyip gidiyor... Fiyatı 1 TL ile 30 TL arasında

30.03.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da girişimci Selami Gökgöl, piyasadaki ihtiyacı görüp mesleğini bıraktı, canlı yem üretimine başladı. Herkesin korkulu rüyası olan hamam böcekleri, onun gelir kapısı oldu. 10 bin adet üretilen böceklere pek çok ilden alıcı var. Fiyatlar 1 TL-30 TL arasında değişirken Gökgöl, ‘Hamam böceğinde para varmış, bu işi yapalım’ diye düşünenlere 'Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil' dedi. İş başvurusuna gelenlerin de eline hamam böceğini alınca 'Bu işi yapamam' deyip gittiğini belirtti.

Mesleğini bırakıp başladı: Herkesin korkulu rüyası onun gelir kapısı! İş başvurusuna gelenler 'Ben bu işi yapamam' deyip gidiyor... Fiyatı 1 TL ile 30 TL arasında

Rehberlik mesleğini bırakıp, iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki çiftliğinde çeşitli türlerde çekirge ve hamam böceği üretiyor. Gökgöl, 10 metrekare alanda ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen 10 bin hamam böceğini üretiyor. Üretilen hamam böcekleri çeşitli illerde hayvanat bahçelerine ve inceleme alanında kullanılmak üzere üniversitelere gönderiliyor. Hamam böceklerinin ücreti ise türüne göre 1 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

AW859106_01

"'HAMAM BÖCEĞİNDE PARA VARMIŞ, BİZ DE BU İŞİ YAPALIM' DENİLDİĞİ TAKDİRDE GÖZLERİNDE BU İŞİ ÇOK BÜYÜTMESİNLER"

10 binin üzerinde hamam böceği üreten Selami Gökgöl, “Farklı türlerde 6-7 çeşit bulunuyor. Amerikan, Tartara, Türkmen, Madagaskar, turuncu kafa dediğimiz hamam böcekleri türlerimiz var. Talebe göre hayvanat bahçelerine, evlerinde belli başlı hayvan besleyen kişilere veriyoruz. ‘Hamam böceğinde para varmış, biz de bu işi yapalım’ denildiği takdirde gözlerinde bu işi çok büyütmesinler. Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil." dedi.

AW859106_03

"1 TL'YE SATILAN ÜRÜN DE VAR, 30 TL'YE GİDEN ÜRÜN DE VAR"

Gökgöl, "Fiyatları ürüne göre değişiyor. Burada 1 TL’ye satılan ürün de var, 30 TL’ye de giden ürün de var. Bu hayvanın doğurganlık oranı ve yetişme süresi ile bağlantılıdır. Örneğin Madagaskar’ın yetişkin boya gelmesi 1 yıldır” diye konuştu.

AW859106_04

"15 DERECEDEN 50 DERECEYE KADAR ISI İHTİYACI OLUYOR"

Siparişleri değerlendiren Gökgöl, “Biz daha çok hayvanat bahçelerine veriyoruz. Vermiş olduğumuz ürünler genel anlamda sadece burada hamam böceği değil, kurt ve çekirgelerimiz de var. Kurumlara ve üniversitelere de gönderiyoruz. Bilime önem veren birisi olduğum için üniversite çalışmalarına da destek veriyorum. Her hayvanın beslenmesi farklıdır. Biz beslerken bunlara dikkat ediyoruz, sıcaklık değerleri de önemlidir. Burada 15 dereceden 50 dereceye kadar ısı ihtiyacı olan canlılarımız var. Mesela çekirgelerin doğurganlığını artırabilmemiz için 50 derece sıcaklığı bulmamız gerekir” sözlerine yer verdi.

AW859106_05

"ELİNE HAMAM BÖCEĞİNİ ALAN 'BEN BU İŞİ YAPAMAM' DEYİP GİDİYOR"

Hiçbir şekilde hamam böceklerinden korkmadığını belirten Gökgöl, “Çocukluğumdan beri böceklerle iç içeyim. Eşim ilk zamanlar bu işe sıcak bakmazdı, o da alıştı. Artık o da bana yardımcı oluyor. Genelde kadınların hoşlanmadığı doğrudur. Kadınların yanında erkekler de bu işi yapmak istemiyor. Bir eleman alıyoruz, işe başladıktan bir gün sonra ‘Ağabey burası bana göre değil’ deyip bırakıp gidiyor. Telefonda iş arayan kişiye durumu anlatıyorum ‘Sorun değil’ diyor, sonra gelip eline hamam böceğini alan ‘Ben bu işi yapamam’ deyip gidiyor” açıklamasında bulundu. (İHA)

AW859106_06

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor! Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

AW859106_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg çekilişinde sürpriz isim! Adı çıkmayınca...Togg çekilişinde sürpriz isim! Adı çıkmayınca...
8.8 milyon kişinin emekli maaşı eşitleniyor8.8 milyon kişinin emekli maaşı eşitleniyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildiResmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
antalya hamam böceği girişimci

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

EYT’de ilk maaş için AK Partili isimden açıklama

EYT’de ilk maaş için AK Partili isimden açıklama

KKM’de yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de

KKM’de yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.