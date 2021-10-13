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MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde son durum! 130 bin işçinin maaşı değişecek

13.10.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Otosan, Mercedes, Arçelik, Bosch, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu Türkiye'nin önemli iş yerlerini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle, metal işçisinin mali ve sosyal hakları belli olacak. Dün başlayan müzakerelerin ardından Türk Metal Sendikasından yapılan açıklamada ikinci oturumun 26 Ekim'de yapılacağı belirtildi. Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi, 179 iş yerinde yaklaşık 130 bin çalışanın maaşını etkileyecek.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde son durum! 130 bin işçinin maaşı değişecek

Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde müzakereler başladı.

TÜRK METAL YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında İstanbul'da yapılan ilk oturumda, 12 madde Türk Metal Sendikasının önerdiği şekliyle kabul edilip, tutanak altına alındı.

MESS heyetinin sözleşmenin 3 yıllık olması yönündeki teklifini Türk Metal Sendikası reddetti. Bunun üzerine teklif daha sonra görüşülmesi için ertelendi.

İKİNCİ OTURUM 26 EKİM'DE

Taraflar, ikinci oturumun 26 Ekim'de İstanbul'da yapılmasını kararlaştırdı.

Görüşmede, MESS'den Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bakan ve Genel Sekreter Fatih Ay, Türk Metal Sendikasından ise Genel Başkan Yardımcıları Uysal Altundağ, Halil Faki Erdal ile Genel Sekreter Taliphan Kıymaz yer aldı. (AA)

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