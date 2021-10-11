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MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi pazarlığı başladı! 179 iş yeri ve 130 bin çalışanın maaşını etkileyecek

11.10.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Ford Otosan, Mercedes, Arçelik, Bosch, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu Türkiye'nin önemli iş yerlerini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle, metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belli olacak. Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi, 179 iş yerinde yaklaşık 130 bin çalışanın maaşını etkileyecek.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi pazarlığı başladı! 179 iş yeri ve 130 bin çalışanın maaşını etkileyecek

Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları ayrı ayrı temsil edecek.

MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki ilk oturum yarın saat 10.30'da MESS Genel Merkezi'nde yapılacak. Görüşmeye, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile MESS Genel Sekreteri Fatih Ay katılacak.

TÜRK METAL'İN TALEBİ YÜZDE 29,57 ZAM

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29,57, ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam isteyen Türk Metal Sendikası, sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyor.

Metal işçisini ilgilendiren ve yarın başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri, 60 gün boyunca taraflar arasında devam edecek.

"GÖSTERDİĞİMİZ FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞINI ALMANIN ZAMANI"

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Altundağ, yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

"Kovid-19 salgını sürecinde gösterdiğimiz fedakarlığın karşılığını almanın zamanı geldi. Çünkü genel başkanımızın daha sürecin başında ifade ettiği gibi geçtiğimiz dönem tüm dünya durmuşken biz salgının en ateşli döneminde canımız pahasına çalıştık. Üstelik salgına karşı insanlığın en etkili silahı olan aşının bile olmadığı dönemleri bir hatırlayalım. Şimdi insanlık için, ülkemiz için ölümüne çalışan Türk Metalli metal işçilerinin hak ettiğini alma zamanı." (AA)

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